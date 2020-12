Covid | il presidente del Consiglio annuncia un piano per le festività

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte hato undi misure restrittive studiate appositamente per il Natale, al fine di evitare una terza ondata. Conte sul Natale: “Abbiamo un, dobbiamo scongiurare terza ondata” su Notizie.it.

fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - lucianonobili : 'Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza'. Le… - Corriere : Il presidente degli industriali di Macerata: «Riaprire, pazienza se qualcuno morirà» - TonStefania : Servizio scandaloso sul #Veneto #covid sulla #la7 #tg #Mentana. Da ascoltare invece la conferenza del #Presidente… - boni39963230 : @GiuseppeConteIT Carissimo presidente io credo sia necessario se non lo fosse già che i contagiati di Covid debbano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidente

In un'area di 268 metri quadri collegata ai reparti di pediatria, cucine, letti e aree relax per genitori e piccoli pazienti ...Intanto il Veneto sembra ormai alle corde con il Covid. Non sono solo i contagi a fare impressione - balzi di 3-4.000 casi al giorno - ma la crescita impetuosa dei morti a segnare una situazione dramm ...