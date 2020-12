Covid, il piano dei controlli anti-folla nell'ultimo weekend prima di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel fine settimana che precede la festività, l'ultimo in cui saranno concessi gli spostamenti verso altre regioni, il Viminale è pronto a mettere in campo misure di controllo eccezionali. Occhi puntati su stazioni, aeroporti, autostrade. Previsti diversi strumenti per contenere i flussi di persone nelle vie dello shopping e nei centri storici Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel fine settimana che precede la festività, l'in cui saranno concessi gli spostamenti verso altre regioni, il Viminale è pronto a mettere in campo misure di controllo eccezionali. Occhi puntati su stazioni, aeroporti, autostrade. Previsti diversi strumenti per contenere i flussi di personee vie dello shopping e nei centri storici

