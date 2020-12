Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di martedì 15 dicembre 2020) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 15 dicembre, che sale di 647 nuovi casi e 50 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 647 nuovi casi e 50 decessi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 15 dicembre, che sale di 647 nuovi casi e 50 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 647 nuovi casi e 50 decessi su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - Corriere : In Olanda via al nuovo lockdown di 5 settimane. Oliver Stone annuncia: «Fatto il vacci... - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di… - abmreport : Castrovillari - Troina salta ancora. Nuovo rinvio per Covid - FNLombardia : RT @LucaCastellini: Uscito il nuovo numero de L’Italia Mensile, prima voce della dissidenza al Partito Unico del #Covid. All’interno grande… -