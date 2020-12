Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 15 dicembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 15 dicembre, che sale di 14.844 casi e 846 morti. Coronavirus, bilancio del 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 15 dicembre, che sale di 14.844 casi e 846 morti. Coronavirus, bilancio del 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti in più su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - Corriere : In Olanda via al nuovo lockdown di 5 settimane. Oliver Stone annuncia: «Fatto il vacci... - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di… - salernonotizie : Il nuovo ceppo “più contagioso” di Covid emerso in Regno Unito - JoeWolve : @frido1962 E sti numeri per un nuovo governo con chi sarebbero per la precisione? Chiedo per nonna... -