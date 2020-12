Covid | il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia Veneto | 165 morti

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - infoitinterno : Covid Toscana, oggi 332 contagi: il bollettino - infoitinterno : Covid Campania, 1088 nuovi casi e 30 morti: il bollettino - lavocedelne : Covid, 10 decessi in Alto Adige e 89 nuovi casi - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Il bollettino dell'epidemia in Alto Adige @TgrAltoAdige @RaiNews -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati trovati 3.320 nuovi positivi al Coronavirus, con oltre 52.000 tamponi effettuati e un'incidenza di positivi per tamponi che è quindi del 6,3%. I morti sono 165 ...Un focolaio di coronavirus è divampato all'interno del convento San Francesco a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, con 41 suore contagiate e che conta al momento 104 positivi riconducibili al cluste ...