Covid Germania, 500 decessi e quasi 14.500 nuovi casi (Di martedì 15 dicembre 2020) Berlino, 15 dic. (Adnkronos) - Sono più di 22.000 i decessi in Germania legati alla pandemia di Covid-19. L'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, ha riportato altri 500 decessi che portano il totale a 22.475 dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri, inoltre, si contano 14.432 nuovi contagi, per un totale di 1.351.510 casi. "La situazione è più grave di quanto non sia mai stata in questa pandemia". Lo ha affermato Lothar Wieler, capo del Robert Koch Institut, in una conferenza stampa a Berlino. Wieler ha sottolineato che il numero dei decessi è troppo alto. "Al momento, troppe persone sono infette" e occorre prepararsi, perché la situazione peggiorerà durante il Natale". Wieler ha poi nuovamente invitato la popolazione a ridurre al ...

