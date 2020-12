Covid: Gallera, dati in Lombardia in costante miglioramento (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo ha detto a Tgcom24 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Il nostro - ha aggiunto - è un richiamo alla responsabilità dei cittadini, perché oggi una recrudescenza (del ... Leggi su bresciaoggi (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo ha detto a Tgcom24 l'assessore al Welfare della Regione, Giulio. "Il nostro - ha aggiunto - è un richiamo alla responsabilità dei cittadini, perché oggi una recrudescenza (del ...

zazoomblog : Covid: Gallera dati in Lombardia in costante miglioramento - #Covid: #Gallera #Lombardia #costante - dvdstl : @PagellaPolitica Se non fosse stato per #Crisanti, che oggi non c'è più, già in primavera #Zaia avrebbe fatto fare… - araccontarlo : Covid, Rezza: 'Troppi morti, presto per dire se scuole riapriranno' Covid e Natale, Speranza: 'Nuove misure per evi… - AnsaLombardia : COVID: il punto in Lombardia. Gallera, dubitare dell'efficacia del vaccino sarebbe folle | #ANSA - Vvelasciavivere : RT @fed851: NB Tasso di letalità contagi/decessi i 2 estremi Lombardia 5,4% eccellenza sanitaria di Gallera e Fontana Campania 1,3% Se t… -