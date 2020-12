Covid | Europa quasi blindata Tutte le misure per il Natale

Leggi su formiche

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’si prepara ad affrontare le feste natalizie nel pieno della seconda ondata di-19. I governi europei hanno disposto una serie direstrittive, tra lockdown (rigidi e flessibili) e coprifuoco, per contenere la diffusione del virus, in attesa delle prime dosi del vaccino a gennaio. ITALIA Partiamo dall’Italia. Con 491 morti registrate nelle ultime 24 ore (dati del 14/11/2020), il bilancio delle vittime è il più drammatico della regione, secondo il monitoraggio dell’Università Johns Hopkins: 65.000 morti dall’inizio della pandemia. L’Italia è seguita dal Regno Unito, con 64.267 morti. Il tasso di contagio sul territorio italiano resta altissimo, nonostante i divieti e ledi prevenzione. L’ultimo bilancio è di 12.000 nuovi contagi in un giorno. Sul come gestire gli spostamenti a ...