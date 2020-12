Covid e autismo | le famiglie dimenticate

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Per lecon un bambino che soffre di disturbi dello spettro autistico sono tempi molto difficili. Le strutture sono chiuse e i genitori devono fronteggiare tutti i disturbi che l’comporta da soli. Mamma Angelica, Catania, racconta la sua quotidianità con il figlio Tommaso di 15 anni. “Il-19 per noi non fa altro che aumentare lo stress, tutte leche hanno, come me, una condizione di questo tipo, vivono una quotidianità drammatica e stressante al periodo di-19. Viene a mancare la routine, le abitudini. Nel caso di Tommy andare a scuola poiché stiamo facendo la didattica online, quindi non ha la possibilità di vedere i compagni. Già il ragazzo è emarginato perché non è un ragazzino come tutti gli altri, nessuno lo cerca, non ha amici, io evito di mandarlo a scuola ...