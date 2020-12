Covid, dirigente di Confindustria contro nuove restrizioni: “Se qualcuno morirà, pazienza” (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono bastate poche ore perché l’intervento del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, all’evento online “Made for Italy per la moda”, facesse il giro della Rete aprendo a uno strascico polemico sui social. “Se qualcuno morirà, pazienza“: questa la frase che ha acceso i riflettori sulla sua posizione contraria all’orizzonte di nuove restrizioni per l’emergenza Coronavirus nel Paese. Misure che, proprio in questo momento, sono al vaglio dell’esecutivo per le feste natalizie. Domenico Guzzini sulle riaperture: “Se qualcuno morirà, pazienza“ Ha scatenato un turbolento bacino di polemiche la frase pronunciata da Domenico Guzzini – presidente di Confindustria Macerata – durante l’evento online “Made ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono bastate poche ore perché l’intervento del presidente diMacerata, Domenico Guzzini, all’evento online “Made for Italy per la moda”, facesse il giro della Rete aprendo a uno strascico polemico sui social. “Se“: questa la frase che ha acceso i riflettori sulla sua posizione contraria all’orizzonte diper l’emergenza Coronavirus nel Paese. Misure che, proprio in questo momento, sono al vaglio dell’esecutivo per le feste natalizie. Domenico Guzzini sulle riaperture: “Se“ Ha scatenato un turbolento bacino di polemiche la frase pronunciata da Domenico Guzzini – presidente diMacerata – durante l’evento online “Made ...

"Se qualcuno morirà, pazienza": questa la frase che ha acceso i riflettori sulla sua posizione contraria all'orizzonte di nuove restrizioni per l'emergenza Coronavirus nel Paese. Misure che, proprio ...

"Tanto di Covid muoiono solo i vecchi", le parole dell'insegnante ... hanno dato vita ad una protesta all'esterno dell'istituto per portare all'attenzione del dirigente scolastico il comportamento ...