Covid | dall’UE 1 miliardo di dosi di vaccino per i paesi meno attrezzati

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Cinquecento milioni di euro per sostenere Covax, un’iniziativa sostenuta da 190 Paesi, con l’obiettivo di garantire un miliardo di dosi di vaccini contro il Covid-19 nelle aree del mondo meno attrezzate a far fronte alla pandemia: è l’impegno al centro di tre accordi sottoscritti oggi dall’Ue. La cerimonia della firma, da parte di “Team Europe”, una rete che coinvolge la Commissione europea e la Banca europea degli investimenti (Bei), è stata trasmessa nel corso di una conferenza stampa online.I finanziamenti dell’Ue saranno erogati a partire dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. La forma è quella di un prestito della Bei, per 400 milioni, e di una donazione all’alleanza per i vaccini Gavi, per cento milioni. Del miliardo di dosi, è stato evidenziato durante la conferenza stampa, dovranno beneficiare 92 Paesi poveri e in via di sviluppo. Il focus sarà sull’Africa, i Caraibi, la regione del Pacifico e l’area del “vicinato” dell’Ue, dall’Europa orientale alla sponda sud del Mediterraneo.