Covid | da oggi tutta la Puglia torna gialla | nuove restrizioni ad Altamura

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da oggi tutta la Puglia è in fascia gialla perché anche per le ultime due città in zona arancione – Gravina in Puglia e Altamura – le restrizioni sono state allentate. “Regione e Asl – spiega in un video postato su Facebook il sindaco di Gravina, Alesio Valente – riconoscono la validità degli sforzi compiuti e dei provvedimenti presi. Dal 30 novembre al 6 dicembre c’è stata una riduzione dei casi del 40%, è la città che riduce in maniera più significativa l’incidenza dei contagi“. Da oggi nel paese in provincia di Bari c’è riapertura, fino alle 18, delle attività di ristorazione mentre restano in vigore fino al 22 dicembre le ordinanze sindacali riguardanti la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole, la chiusura di parchi, cimitero, mercato e piazze. Il primo cittadino invita alla prudenza: “È importante il contributo di tutti: ognuno faccia la propria parte. La situazione resta sempre seria e delicata”. AD ALTAMURA NUOVE MISURE PER CONTRASTARE CONTAGIO