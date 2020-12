Covid, da ieri in Italia altri 14.844 contagi, ancora troppi i decessi (846). Migliorano le terapie intensive (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 162.880 tamponi, dai quali sono emersi altri 14.844 nuovi casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, rivela il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente il numero dei positivi nel Paese è di 667.303 persone. Tra le regioni maggiormente colpite dai contagi, c’è ancora il Veneto (3.320), quindi la ‘solita’ Lombardia (2.404), l’Emilia Romagna (1.238), ed il Lazio (1.159). Riguardo il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore ne sono state purtroppo registrate altre 846, decisamente troppe, che portano così il totale dei decessi a 65.857 dall’inizio della pandemia. Fortunatamente nel frattempo, da ieri altri 92 pazienti hanno lasciato le terapie intensive dove ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore insono stati eseguiti 162.880 tamponi, dai quali sono emersi14.844 nuovi casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, rivela il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente il numero dei positivi nel Paese è di 667.303 persone. Tra le regioni maggiormente colpite dai, c’èil Veneto (3.320), quindi la ‘solita’ Lombardia (2.404), l’Emilia Romagna (1.238), ed il Lazio (1.159). Riguardo il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore ne sono state purtroppo registrate altre 846, decisamente troppe, che portano così il totale deia 65.857 dall’inizio della pandemia. Fortunatamente nel frattempo, da92 pazienti hanno lasciato ledove ...

