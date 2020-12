Covid | Conte | verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Abbiamo già predisposto un piano dedicato alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane”. Così, sulle nuove restrizioni aper contrastare l’epidemia da, Giuseppein un’intervista alla Stampa. “La situazione è delicata – prosegue il premier -. Ma le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica. Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato ungeneralizzato, misura estrema alla ...

«Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso». Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Stampa, parlando della verifica di governo e sotto ...“La mia opinione è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata”, a scongiurare “una nuova recrudescenza”. A pensarla così ...