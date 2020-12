Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di martedì 15 dicembre 2020) Molti studenti sono tornati sui banchi dopo il passaggio di alcune Regioni a zone con minori restrizioni. Rimangono in didattica a distanza i ragazzi delle superiori. Ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) Molti studenti sono tornati sui banchi dopo il passaggio di alcune Regioni a zone con minori restrizioni. Rimangono in didattica a distanza i ragazzi delle superiori. Ecco lanel nostro Paese

petergomezblog : Londra torna in lockdown, il governo: «Qui contagi più veloci a causa di una nuova variante del virus» - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - Agenzia_Ansa : Covid, oltre dodicimila contagi nelle ultime 24 ore. Postività all'11,6%, le vittime sono 491 #ANSA - CorriereQ : Covid, in Brasile quasi 7 mln di contagi - marziani52 : Contagi all'Udinese, Marino: 'Un giocatore tornato dalla nazionale ha portato il virus, il sistema Fifa non funzion… -