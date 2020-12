Covid bollettino Lombardia oggi | i contagi e i dati del 15 dicembre

(Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 152020 - In attesa di conoscere il responso del Governo sull'ipotesi di una nuova stretta anti-o per le feste , a tener banco nelle scorse ore è stato problema degli ...

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - GirWebTV : Covid Puglia: 54 morti nel bollettino di oggi 15 dicembre - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 dicembre 2020: situazione pesante in Veneto, ecco i nuovi casi Covid regione… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 1.023 casi positivi su 10.163 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 54 - TGR Puglia - LivornoPress : Coronavirus Toscana, bollettino del 15 dicembre 2020 Covid Toscana: 45 decessi e 332 nuovi casi. A Livorno 14 posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 910.661 test. 20.364 sono i pazienti guariti. 52.275 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 74.651, così ...In provincia contagio sotto controllo (ieri meno di 400 nuovi casi) ma c'è timore per gli effetti della zona gialla nel medio periodo ...