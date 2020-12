Covid, Blangiardo (Istat): “Nel 2020 oltre 700mila morti, come nel 1944” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “E’ chiaro che non è ancora finito l’anno, e quindi faremo un bilancio alla fine. Pero’, è chiaro che la previsione, una valutazione molto ragionevole fa pensare che quest’anno, purtroppo e facilmente, supereremo il confine dei 700mila decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Pensi che una cosa del genere in Italia era successa nel 1944, l’ultima volta che siamo andati oltre i 700 mila morti eravamo nel pieno della Seconda guerra mondiale. Quindi, purtroppo, è un anno particolarmente sfortunato”. Cosi’ il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, ad ‘Agorà’ su Rai3, ricordando che “nel 2019 il dato è stato di 647.000 morti“. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “E’ chiaro che non è ancora finito l’anno, e quindi faremo un bilancio alla fine. Pero’, è chiaro che la previsione, una valutazione molto ragionevole fa pensare che quest’anno, purtroppo e facilmente, supereremo il confine dei 700mila decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Pensi che una cosa del genere in Italia era successa nel 1944, l’ultima volta che siamo andati oltre i 700 mila morti eravamo nel pieno della Seconda guerra mondiale. Quindi, purtroppo, è un anno particolarmente sfortunato”. Cosi’ il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, ad ‘Agorà’ su Rai3, ricordando che “nel 2019 il dato è stato di 647.000 morti“.

