Covid, Bella (Confcommercio): “300mila imprese a rischio chiusura” (Di martedì 15 dicembre 2020) Aziende crisi Covid. “300mila imprese a rischio chiusura in Italia, più 150mila liberi professionisti. Mi proeccupa che il governo voglia chiudere tutto sulla base di fotografie e reportage giornalistici. Liquidità nei conti correnti c’è e potrebbe essere spesa. Cashback? Non credo che possa costituire un importante stimolo ai consumi”. Così Mariano Bella, responsabile del Centro studi di Confcommercio, in diretta su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Zone rosse, chiusura bar e ristoranti: perdita di 3 miliardi “300mila imprese a rischio, non basare nuove restrizioni su reportage giornalistici” Sulle attività a rischio chiusura definitiva, il responsabile del Centro studi di Confcommercio fa numeri ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Aziende crisichiusura in Italia, più 150mila liberi professionisti. Mi proeccupa che il governo voglia chiudere tutto sulla base di fotografie e reportage giornalistici. Liquidità nei conti correnti c’è e potrebbe essere spesa. Cashback? Non credo che possa costituire un importante stimolo ai consumi”. Così Mariano, responsabile del Centro studi di, in diretta su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Zone rosse, chiusura bar e ristoranti: perdita di 3 miliardi, non basare nuove restrizioni su reportage giornalistici” Sulle attività achiusura definitiva, il responsabile del Centro studi difa numeri ...

ergh_09 : @rosa_francesca @GioB1974 Riconosco quella via, e la fila era bella lunga anche prima del Covid. - SIGNORpensaciTU : @zaiapresidente Ma Zaia, e scusi si parlo di COVID, come mai nel Veneto tanti contagiati e tanti morti? Mi sorprend… - MongueVinci : .... però la sensazione di essere polli da batteria: apri, chiudi, chiudi, apri... c’è... e non è una bella sensazi… - christiancritic : RT @luciobrunelli: Una bella testimonianza di Luigi Accattoli, ricoverato in ospedale per Covid. Forza Gigi! - EmMicucci : RT @luciobrunelli: Una bella testimonianza di Luigi Accattoli, ricoverato in ospedale per Covid. Forza Gigi! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bella 'Covid o non covid, è una bella opportunità per Julius' laRegione Covid, Bella (Confcommercio): “300mila imprese a rischio chiusura”

Aziende crisi Covid. “300mila imprese a rischio chiusura in Italia, più 150mila liberi professionisti. Mi proeccupa che il governo voglia chiudere tutto sulla base di fotografie e reportage giornalist ... Martina Sambucini è la nuova Miss Italia

È romana la nuova Miss Italia. La più bella del reame si chiama Martina Sambucini ed è la ex Miss Roma. Ha battuto le altre 22 concorrenti arrivate nella Capitale da tutte le Regioni del Belpaese per ... Aziende crisi Covid. “300mila imprese a rischio chiusura in Italia, più 150mila liberi professionisti. Mi proeccupa che il governo voglia chiudere tutto sulla base di fotografie e reportage giornalist ...È romana la nuova Miss Italia. La più bella del reame si chiama Martina Sambucini ed è la ex Miss Roma. Ha battuto le altre 22 concorrenti arrivate nella Capitale da tutte le Regioni del Belpaese per ...