Covid, a Padova sistema ospedaliero al collasso: “Liberi solo 4 posti in terapia intensiva” (Di martedì 15 dicembre 2020) A Padova la pandemia da Covid ha portato condizioni nel sistema sanitario vicine al collasso. L’allarme arriva dall’azienda ospedaliera del capoluogo euganeo. “Il nostro sistema ospedaliero è sotto pressione, e ormai da tempo, o spegnamo l’incendio dal focolaio , dall’origine e riusciamo così a far calare i contagi, e quindi i malati e i ricoveri in ospedale o rischiamo il default del sistema”. Lo sottolinea, il direttore di due terapie intensive dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Ivo Tiberio. “Delle mie due terapie intensive di 18 posti letto ciascuna, abbiamo solo 4 posti Liberi. Ma il problema è soprattutto quello del personale. Ogni operatore che si ammala, è difficile da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Ala pandemia daha portato condizioni nelsanitario vicine al. L’allarme arriva dall’azienda ospedaliera del capoluogo euganeo. “Il nostroè sotto pressione, e ormai da tempo, o spegnamo l’incendio dal focolaio , dall’origine e riusciamo così a far calare i contagi, e quindi i malati e i ricoveri in ospedale o rischiamo il default del”. Lo sottolinea, il direttore di due terapie intensive dell’Azienda Ospedaliera di, Ivo Tiberio. “Delle mie due terapie intensive di 18letto ciascuna, abbiamo. Ma il problema è soprattutto quello del personale. Ogni operatore che si ammala, è difficile da ...

