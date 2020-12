Covid, a New York prima dose di vaccino. Londra in zona rossa (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nuova stretta anti Covid a Londra, che da domani, mercoledì, torna in semi lockdown. L’annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, Ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre. Previsto che la capitale passi dall’allerta arancione a quella rossa con nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi. Limitazioni che dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il Regno – Londra compresa – scatterà un allentamento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale. Hancock ha poi aggiunto, parlando a una Commissione parlamentare, che è stata identificata una nuova variante del coronavirus che potrebbe essere associata a una diffusione più rapida ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nuova stretta anti, che da domani, mercoledì, torna in semi lockdown. L’annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, Ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre. Previsto che la capitale passi dall’allerta arancione a quellacon nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi. Limitazioni che dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il Regno –compresa – scatterà un allentamento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale. Hancock ha poi aggiunto, parlando a una Commissione parlamentare, che è stata identificata una nuova variante del coronavirus che potrebbe essere associata a una diffusione più rapida ...

