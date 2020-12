Covid, 15 decessi registrati oggi in Abruzzo, 100 sono i nuovi contagiati dal virus (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Aquila - sono complessivamente 32375 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 100 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 1072 (di età compresa tra 54 e 89 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 16836 dimessi/guariti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Aquila -complessivamente 32375 i casi positivi al19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 100casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni8, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15casi e sale a 1072 (di età compresa tra 54 e 89 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solodalla Asl. Nel numero dei casi positivicompresi anche 16836 dimessi/guariti ...

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - pisto_gol : L’Italia ha superato la Gran Bretagna per il numero dei decessi a causa #covid con #64036 vittime:é il 5^al mondo d… - robicosta57 : @La_manina__ Si si ottimo il governo per come ha gestito la pandemia. Risultato, record di decessi collegati al Cov… - news_modena : Covid, un terzo dei decessi in regione è avvenuto nelle case di riposo -