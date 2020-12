Covid | 14 844 nuovi casi e 846 morti Scende al 9 | 1% il tasso di positività

Leggi su agi

(Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Lieve aumento deidi contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.844, rispetto ai 12.030 di ieri, a fronte di quasi 60mila tamponi in piu': 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri. Il rapporto positivi/tamponi è sceso, dunque, al 9,11% (ieri era all'11,6). 'Boom' di vittime nelle 24 ore: 846 (ieri 491), 65.857 in totale ma a condizionare il dato complessivo delle ultime 24 ore sono anche alcuni 'recuperi' di decessi caricati tardivamente, come ad esempio e' successo in Veneto, dove ieri erano stati segnalati appena 25perrispetto ai 165 di oggi Il bollettino quotidiano del ministero della Salute racconta che sta proseguendo il calo delle terapie intensive, altre 92 in meno (ieri -63), che scendono così a 3.003 complessive. E continuano a diminuire, dopo l'eccezione di ...