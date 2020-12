Covid | 14 844 nuovi casi e 846 morti | il bollettino del 15 dicembre

Leggi su tpi

(Di martedì 15 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 15, contagi, guariti Ultime 24 ore: 14.844 Decessi: 846 Tamponi effettuati: 162.880 Guariti: 25.789 Ricoveri in ospedale: -423 Ricoveri in terapia intensiva: -92 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 667.303totali: 1.870.576 Decessi: 65.857 Guariti: 1.137.416 Ricoverati in terapia intensiva: 3.003 Ricoverati in ospedale: 27.342 In isolamento domiciliare: 636.958 Secondo ildi oggi, martedì 15, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.844 i, contro i 12.030 di ieri, e 846 i(ieri erano stati 491), ...