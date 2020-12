Così l’Italia osserva (meglio) la Terra. Il nuovo contratto per Cosmo-SkyMed (Di martedì 15 dicembre 2020) Dal monitoraggio delle città al supporto nelle emergenze, dalla verifica sul patrimonio artistico alla lotta agli abusi edilizi. Per l’Italia arrivano nuovi (e precisi) occhi spaziali. Sono i nuovi satelliti della seconda generazione di Cosmo-SkyMed, il sistema tutto made in Italy, duale, per l’osservazione della Terra. Oggi, presso il quartier generale dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), è stato firmato il contratto per l’ampliamento del sistema, negli stessi giorni in cui, lo scorso anno, la seconda generazione debuttò in orbita con il suo primo satellite. La sigla, ha spiegato il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, rappresenta “un evento cruciale per assicurare al Paese la continuità operativa di un’infrastruttura spaziale all’avanguardia mondiale”. IL PROGRAMMA Con il lancio ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Dal monitoraggio delle città al supporto nelle emergenze, dalla verifica sul patrimonio artistico alla lotta agli abusi edilizi. Perarrivano nuovi (e precisi) occhi spaziali. Sono i nuovi satelliti della seconda generazione di, il sistema tutto made in Italy, duale, per l’zione della. Oggi, presso il quartier generale dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), è stato firmato ilper l’ampliamento del sistema, negli stessi giorni in cui, lo scorso anno, la seconda generazione debuttò in orbita con il suo primo satellite. La sigla, ha spiegato il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, rappresenta “un evento cruciale per assicurare al Paese la continuità operativa di un’infrastruttura spaziale all’avanguardia mondiale”. IL PROGRAMMA Con il lancio ...

