Cosa ne pensa Confindustria delle parole del Presidente della sezione di Macerata?

Non un 'chissenefrega', ma un molto più natalizio 'Amen'. Da alcuni mesi a questa parte, dopo lo scotto iniziale e il terrore per la pandemia da Covid, si sta diffondendo il messaggio: i morti fanno parte del gioco, non possiamo fermarci. Sempre molto facile fare queste dichiarazioni quanto in ballo non c'è qualche familiare e conoscente. Il soldo prima di tutto, anche della vita umana. È questa la sintesi del pensiero di Domenico Guzzini. E no, non è un 'uomo della strada' incontrato in una piazza. È il Presidente di Confindustria Macerata. E no, non è una frase pronunciata all'interno delle quattro mura della propria abitazione. È una frase pronunciata durante un evento trasmesso in streaming sui canali social e Youtube dell'organizzazione.

