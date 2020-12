Cosa ci racconta la foto che la Regina Elisabetta ha scelto per il Natale 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) Distanti ma uniti. Ecco la foto natalizia dei Windsor al termine di quello che, per usare un’espressione cara al vocabolario elisabettiano, si è rivelato vero e proprio annus horribilis. Per la royal family, per il Regno Unito, per il mondo intero. Lontani i “dimissionari reali” Harry e Meghan e il principe Andrea travolto dagli scandali, il ritratto vede al centro Elisabetta II raccontando il piglio di una sovrana che, a dispetto dei suoi 94 anni, continua a guidare i sudditi schivando i colpi degli addii familiari, della crisi globale e della Brexit. Accanto alla Regina, schierati in maniera ordinata, William e Kate, Carlo e Camilla, Edoardo e Sofia, Anna. Un plotone familiare che vuole apparire solido, a dispetto delle difficoltà. E mentre lo scatto ufficiale dei Windsor fa il giro del mondo, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Distanti ma uniti. Ecco lanatalizia dei Windsor al termine di quello che, per usare un’espressione cara al vocabolario elisabettiano, si è rivelato vero e proprio annus horribilis. Per la royal family, per il Regno Unito, per il mondo intero. Lontani i “dimissionari reali” Harry e Meghan e il principe Andrea travolto dagli scandali, il ritratto vede al centroIIndo il piglio di una sovrana che, a dispetto dei suoi 94 anni, continua a guidare i sudditi schivando i colpi degli addii familiari, della crisi globale e della Brexit. Accanto alla, schierati in maniera ordinata, William e Kate, Carlo e Camilla, Edoardo e Sofia, Anna. Un plotone familiare che vuole apparire solido, a dispetto delle difficoltà. E mentre lo scatto ufficiale dei Windsor fa il giro del mondo, ...

