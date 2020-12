Corrado Augias restituisce la Legion d'Onore per il caso Giulio Regeni (Di martedì 15 dicembre 2020) Corrado Augias ha restituito la Legion d'Onore all'ambasciatore francese: la decisione del giornalista è arrivata dopo che Macron ha dato l'onorificenza al presidente egiziano Al Sisi: 'Ho incontrato l'ambasciatore'. Con un gesto simbolico Corrado Augias ha restituito la Legion d'Onore all'ambasciatore francese dopo che la stessa onorificenza è stata data al presidente egiziano Al Sisi. La decisione del conduttore televisivo è legato al caso Giulio Regeni, lo studente italiano ucciso dai servizi segreti egiziani. La Procura di Roma ha accertato che Giulio Regeni è stato ucciso dai servizi segreti egiziani che lo hanno arrestato il 26 gennaio 2016 e torturato in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)ha restituito lad'all'ambasciatore francese: la decisione del giornalista è arrivata dopo che Macron ha dato l'onorificenza al presidente egiziano Al Sisi: 'Ho incontrato l'ambasciatore'. Con un gesto simbolicoha restituito lad'all'ambasciatore francese dopo che la stessa onorificenza è stata data al presidente egiziano Al Sisi. La decisione del conduttore televisivo è legato al, lo studente italiano ucciso dai servizi segreti egiziani. La Procura di Roma ha accertato cheè stato ucciso dai servizi segreti egiziani che lo hanno arrestato il 26 gennaio 2016 e torturato in ...

Tg3web : Il giornalista e scrittore Corrado Augias ha annunciato che restituirà alla Francia le insegne della Legion d'Onore… - alex_orlowski : Un grandissimo esempio di coerenza e solidarietà da parte di Corrado #Augias ma non lasciatelo solo. Adesso almeno… - chetempochefa : 'In particolare grazie oggi a Corrado Augias, che ha annunciato che domani restituirà il prestigioso conferimento d… - AndreaMarano11 : RT @RiccardoNoury: Grazie a Giovanna Melandri, Luciana Castellina, Rossana Rummo e Sergio Cofferati per aver dato seguito al gesto di Corra… - Bruno87283833 : RT @LoGnorante: Quando bombardava la Libia, ammazzava migliaia di libici, trucidava un Capo di Stato senza processo, instaurava un nuovo re… -