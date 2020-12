Coronavirus, una nuova variante individuata in Gran Bretagna (Di martedì 15 dicembre 2020) Una nuova variante di Sars-CoV-2 sarebbe associata a una più elevata contagiosità. Secondo il ministro della Sanità del Regno Unito, Matt Hancock, la mutazione individuata in Gran Bretagna non sarebbe più aggressiva, dunque non causerebbe sintomi più gravi e i vaccini disponibili dovrebbero funzionare anche nei suoi confronti. Ma le oltre mille infezioni della nuova variante, registrate da 60 diverse autorità sanitarie locali in particolare nella zona sudorientale del paese e a Londra, hanno spinto ministero e amministrazioni locali a riportare quei territori al terzo livello di chiusura. Insomma, a un semi-lockdown che lascerà aperte solo scuole, palestre e alcuni negozi, con chiusura di pub, bar e ristoranti e restrizioni agli incontri fra le persone, al massimo in sei all’aperto. «Dagli ultimi dati clinici appare che sia altamente improbabile che questa mutazione non reagisca a un vaccino – ha spiegato Hancock – ma dobbiamo restare vigili e seguire le regole e tutti devono prendersi la responsabilità personale di non diffondere il virus». Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Una nuova variante di Sars-CoV-2 sarebbe associata a una più elevata contagiosità. Secondo il ministro della Sanità del Regno Unito, Matt Hancock, la mutazione individuata in Gran Bretagna non sarebbe più aggressiva, dunque non causerebbe sintomi più gravi e i vaccini disponibili dovrebbero funzionare anche nei suoi confronti. Ma le oltre mille infezioni della nuova variante, registrate da 60 diverse autorità sanitarie locali in particolare nella zona sudorientale del paese e a Londra, hanno spinto ministero e amministrazioni locali a riportare quei territori al terzo livello di chiusura. Insomma, a un semi-lockdown che lascerà aperte solo scuole, palestre e alcuni negozi, con chiusura di pub, bar e ristoranti e restrizioni agli incontri fra le persone, al massimo in sei all’aperto. «Dagli ultimi dati clinici appare che sia altamente improbabile che questa mutazione non reagisca a un vaccino – ha spiegato Hancock – ma dobbiamo restare vigili e seguire le regole e tutti devono prendersi la responsabilità personale di non diffondere il virus».

