Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Negli Usa superati i 300mila morti

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora oltre 70 milioni di contagi e più di un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, martedì 15 dicembre 2020, in tempo reale.

Ore 07.00 – Negli Usa superati i 300mila morti – I morti per il Covid-19 in Usa hanno superato quota 300 mila: sono 300.267, mentre i casi di contagio, dall'inizio della pandemia, sono oltre 16 milioni.

