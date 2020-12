Coronavirus | ultime news | vaccino Pfizer verso approvazione Ema pima di Natale LIVE

(Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbero diventare più stretti i tempi per l'delanti-Covid di-BionTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Intanto il governo vuole una stretta aper evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani

Bollettino Coronavirus Italia, 12.030 contagi e 491 morti per Covid: i dati di lunedì 14 dicembre Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino ...Luca Zaia in diretta oggi, martedì 15 dicembre 2020, per tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Ieri il governatore si è scagliato contro gli assembramenti per shopping ...