Coronavirus: Toscana, vaccino, prenotazioni aperte per operatori sanitari e Rsa (2) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nell'ultima Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato il presidente Eugenio Giani, l'assessore alla sanità Simone Bezzini e il coordinatore sanitario dell'unità di crisi regionale Carlo Tomassini, il commissario ha confermato che la Toscana potrà contare su tutte le dosi necessarie. La Regione Toscana ha inviato una lettera a tutto il personale sanitario, chiedendo di esprimere il proprio orientamento, non vincolante, attraverso il portale regionale “Prenota vaccino”, appositamente creato. Chi non si prenoterà potrà fare il vaccino solo nelle fasi successive che riguarderanno le altre fasce di popolazione. Per i pazienti delle Rsa sarà cura dei responsabili delle strutture trasmettere la comunicazione e il numero degli aderenti. “Il vaccino è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nell'ultima Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato il presidente Eugenio Giani, l'assessore alla sanità Simone Bezzini e il coordinatoreo dell'unità di crisi regionale Carlo Tomassini, il commissario ha confermato che lapotrà contare su tutte le dosi necessarie. La Regioneha inviato una lettera a tutto il personaleo, chiedendo di esprimere il proprio orientamento, non vincolante, attraverso il portale regionale “Prenota”, appositamente creato. Chi non si prenoterà potrà fare ilsolo nelle fasi successive che riguarderanno le altre fasce di popolazione. Per i pazienti delle Rsa sarà cura dei responsabili delle strutture trasmettere la comunicazione e il numero degli aderenti. “Ilè ...

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #15dicembre ?? 332 nuovi casi ?? 8572 tamponi ?? 1370 ricoverati (-33 da ieri) ?? 214 te… - CasentinoI : Coronavirus: in Toscana 332 nuovi casi, età media 46 anni. 45 decessi - arezzoweb : Coronavirus: in Toscana 332 nuovi casi, età media 46 anni. 45 decessi - iltirreno : Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (martedì 15) - AnsaToscana : Ciclismo: nel 2021 torna Eroica dopo stop coronavirus. La manifestazione cicloturistica 'vintage' si terrà il 3 ott… -