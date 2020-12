Coronavirus: Svizzera, 4271 nuovi contagi e 103 morti (Di martedì 15 dicembre 2020) Berna, 15 dic. (Adnkronos/Ats) - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.271 nuovi casi di Coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Si contano 103 nuovi decessi e 187 ricoveri in ospedale. Rispetto a una settimana fa il numero di nuovi casi è rimasto invariato, ma sono stati effettuati più tamponi. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 41.043 test (22.572 martedì scorso). Il tasso di positività è del 10,41% (18,88% una settimana fa). Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 55.361. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 640,4. Dall'inizio della pandemia, 388.828 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3.136.655 test effettuati in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Berna, 15 dic. (Adnkronos/Ats) - In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.271casi di, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Si contano 103decessi e 187 ricoveri in ospedale. Rispetto a una settimana fa il numero dicasi è rimasto invariato, ma sono stati effettuati più tamponi. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 41.043 test (22.572 martedì scorso). Il tasso di positività è del 10,41% (18,88% una settimana fa). Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 55.361. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 640,4. Dall'inizio della pandemia, 388.828 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3.136.655 test effettuati in ...

