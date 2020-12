Coronavirus, Speranza sugli assembramenti: “Non tutti nello stesso posto” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministro Speranza ha parlato della situazione assembramenti emersa negli ultimi giorni. Da la sua ricetta per lo shopping. Roberto Speranza assembramenti (Facebook)Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in merito alla questione assembramenti, che negli ultimi giorni ha fatto molto indignare, presentando immagini delle principali città italiane letteralmente prese d’assalto dalla smania di fare shopping, di stare per strada, di intrattenersi fuori di casa. Un atteggiamento che può anche essere compreso considerate le limitazioni delle ultime settimane, ma di certo non condiviso. Speranza, in merito a quest’ultimo fattore, ha spiegato che certo si può uscire per fare shopping, ma non è obbligatorio entrare tutti ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministroha parlato della situazioneemersa negli ultimi giorni. Da la sua ricetta per lo shopping. Roberto(Facebook)Il ministro della Salute, Roberto, intervenendo in merito alla questione, che negli ultimi giorni ha fatto molto indignare, presentando immagini delle principali città italiane letteralmente prese d’assalto dalla smania di fare shopping, di stare per strada, di intrattenersi fuori di casa. Un atteggiamento che può anche essere compreso considerate le limitazioni delle ultime settimane, ma di certo non condiviso., in merito a quest’ultimo fattore, ha spiegato che certo si può uscire per fare shopping, ma non è obbligatorio entrare...

