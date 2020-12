Coronavirus, Ricciardi cancella le feste: "Lockdown totale a Natale" (Di martedì 15 dicembre 2020) Gabriele Laganà Intervenuto ad Agorà Walter Ricciardi ha spiegato che per evitare una terza ondata di contagi tra febbraio e marzo è necessario imporre oggi forti restrizioni Altro che discussioni sugli spostamenti tra comuni nel periodo delle feste. La strada che il governo deve seguire in vista del Natale e di Capodanno è quella del Lockdown totale. È questo l’invito rivolto all’esecutivo da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che intervenuto ad Agorà su Rai 3 ha analizzato il quadro dell'emergenza Coronavirus in Italia. "I casi notificati sono solo la punta dell'iceberg. Nella prima parte dell'epidemia, l'indagine siero-epidemiologica evidenziò 6 casi per ogni caso segnalato. Oggi credo siano il doppio o il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Gabriele Laganà Intervenuto ad Agorà Walterha spiegato che per evitare una terza ondata di contagi tra febbraio e marzo è necessario imporre oggi forti restrizioni Altro che discussioni sugli spostamenti tra comuni nel periodo delle. La strada che il governo deve seguire in vista dele di Capodanno è quella del. È questo l’invito rivolto all’esecutivo da Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che intervenuto ad Agorà su Rai 3 ha analizzato il quadro dell'emergenzain Italia. "I casi notificati sono solo la punta dell'iceberg. Nella prima parte dell'epidemia, l'indagine siero-epidemiologica evidenziò 6 casi per ogni caso segnalato. Oggi credo siano il doppio o il ...

