Coronavirus | Rezza | «Incidenza casi ancora molto alta Le scuole? Presto per dire se riapriranno a gennaio»

(Di martedì 15 dicembre 2020) Con oltre 14 mila nuovi positivi e un rapporto di positività sotto il 10% i dati di oggi sul«sono contrastanti». A spiegarlo nella consueta conferenza stampa sull’analisi dei dati è ilttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni. Tuttavia, dichiara l’infettivologo, «il dato dei morti a 846 è davveroelevato e ciò indica che in questi 2–3 mesi il numero delle persone infettatesi è grande con una ripresa dell’epidemia imponente». Le terapie intensive sopra la soglia critica L’analisi delle terapie intensive mostra invece come «siamosopra la soglia critica», ha spiegato. Nelle singole Regioni, invece, è il Veneto a registrare anche oggi un numero di nuovi positivi elevato: «Sta sopra i 3 mila contagi con tasso di ...

