Coronavirus | Renzi | ' su Natale si decida linea | basta zigzag e cambi idea ogni 3 giorni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Cinquefa il Governo aveva annunciato di sbloccare i trasferimenti tra piccoli comuni", con "il Premier" ma anche "il Ministro degli Esteri. Oggi, invece, pare che il Governodopo le foto dello shopping natalizio nei centri storici. Sapete la mia opinione: bisogna avere una posizione e mantenerla, nonarlatredicendo 'Chiusura!', poi 'No, ci si potrà muovere fra comuni!' ed infine 'No, zona rossa in tutta Italia!'. Siuna, la si spieghi e tutti insieme la si difenda ma senza: gli italiani sono bravissimi e super pazienti, ma non è che possono assistere a questa indecisione costante". Lo scrive Matteonella sua Enews. "Nel ...