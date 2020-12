Coronavirus parla Ippolito “senza attenzione ora marzo si ripeterà” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il premier Conte avanza l’ipotesi di nuove misure restrittive per le festività dopo una Domenica all’insegna del caos Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Cts, parla e sostiene che necessita un’attenzione meticolosa durante le feste per evitare che la storia si ripeta come a marzo. Rimaniamo dunque in attesta di una revisione L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Il premier Conte avanza l’ipotesi di nuove misure restrittive per le festività dopo una Domenica all’insegna del caos Giuseppe, direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Cts,e sostiene che necessita un’meticolosa durante le feste per evitare che la storia si ripeta come a. Rimaniamo dunque in attesta di una revisione L'articolo proviene da YesLife.it.

RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - LegaSalvini : ++ 'COVID, CONTRO L'IDROSSICLOROCHINA BATTAGLIA POLITICA'. PARLA IL MEDICO CHE HA GUARITO TUTTI. A CASA ++ Intervis… - maestridistrada : @LeftAvvenimenti parla di noi e di tutte le realtà che in Italia fanno cultura e creano socialità (attraverso lo sp… - ManuelaPetrell3 : RT @Libero_official: Italia prima per decessi in Europa e una economia devastata: 'Il governo non parla dei propri errori ma dà solo colpe… - circusfans_ita : PARLA BERNHARD PAUL TITOLARE DEL CIRCO RONCALLI “Penso che sia triste' il boss del Circo Roncalli invia una richies… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla CORONAVIRUS: NON ne usciremo prima di 2/3 ANNI, parla GINO STRADA, il FONDATORE di EMERGENCY iLMeteo.it Covid: restrizioni e lockdown, come si muovono in Europa

Mentre in Italia il governo sta valutando ulteriori strette per le feste di Natale, ipotizzando una zona rossa nei festivi e prefestivi, in Europa molti Paesi h ... Mortara, altro focolaio in casa di riposo alla “Dellacà”: contagiati 24 anziani su 49

Il focolaio è scoppiato negli ultimi giorni, gli accertamenti sono avvenuti nel fine settimana con i tamponi molecolari ... Mentre in Italia il governo sta valutando ulteriori strette per le feste di Natale, ipotizzando una zona rossa nei festivi e prefestivi, in Europa molti Paesi h ...Il focolaio è scoppiato negli ultimi giorni, gli accertamenti sono avvenuti nel fine settimana con i tamponi molecolari ...