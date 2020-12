Coronavirus, oltre 10mila casi dal primo marzo in provincia. Altri due morti nel Forlivese (Di martedì 15 dicembre 2020) Era il primo marzo, quando venne comunicato il primo caso di covid-19 in provincia. Con i 118 (di cui tre fuori ambito) nuovi positivi di martedì il territorio di Forlì-Cesena ha toccato quota 10.007 ... Leggi su forlitoday (Di martedì 15 dicembre 2020) Era il, quando venne comunicato ilcaso di covid-19 in. Con i 118 (di cui tre fuori ambito) nuovi positivi di martedì il territorio di Forlì-Cesena ha toccato quota 10.007 ...

Corriere : Nuova variante del coronavirus identificata in Gran Bretagna - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Situazione dei ricoveri in ospedale è pesante, oltre 1000 pazienti in più rispetto al picco di… - Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa oltre 3mila morti in un giorno. A #Stoccolma ospedali in tilt #ANSA #coronavirus - francescocipe : RT @Teresat14547770: Coronavirus, 'pazienza se qualcuno morirà'. Guzzini, le parole che scandalizzano l'Italia - JPCK72 : RT @Teresat14547770: Coronavirus, 'pazienza se qualcuno morirà'. Guzzini, le parole che scandalizzano l'Italia -