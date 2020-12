Coronavirus | news | Zaia | In Veneto situazione pesante | oltre 57 morti in 24 ore LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbero diventare più stretti i tempi per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani