Coronavirus, news: Zaia: "In Veneto situazione pesante, oltre 165 morti in 24 ore". LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbero diventare più stretti i tempi per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbero diventare più stretti i tempi per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani

RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - repubblica : Coronavirus, di nuovo malata un mese dopo la guarigione: il caso a Roma - repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - kulturjam : Le parole del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, scatenano le polemiche: Anche se qualcuno mor… - Civetta46262114 : RT @repubblica: Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' -