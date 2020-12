Coronavirus, news: In Veneto 165 morti in 24 ore. Zaia: "Situazione pesante". LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) Preoccupa la Situazione del contagio nella regione. Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) Preoccupa ladel contagio nella regione. Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani

