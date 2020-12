Coronavirus | news Il bollettino | 14 844 casi su 162 880 tamponi | 846 decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tasso di positività al 9,1%. Calano terapie intensive (-92, ora 3.003) e ricoveri ordinari (-423, ora 27.342). In Veneto 165 morti in 24 ore, Zaia: "Situazione pesante". Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Intanto il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi: La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani