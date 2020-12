Coronavirus | news Cts | Inasprire misure Domani riunione governo-Regioni LIVE

(Di martedì 15 dicembre 2020) I casi nelle ultime 24 ore sono 14.844, a fronte di 162.880 tamponi. Calano terapie intensive (-92, ora 3.003) e ricoveri ordinari (-423, ora 27.342). Ma i morti restano tanti: 846. Tasso di positività al 9,1%. Rezza: "llo decessi troppo elevato, numero infettati alto". Ema si riunisce il 21 dicembre per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech.incontro traper discutere su un'ulteriore stretta delle restrizioni

Duro il sindacato sulla vicenda Serinper: un fallimento della classe politica, già incapace di gestire i contagi nelle strutture per anziani ...Dei 922 tamponi, 64 sono stati risultati positivi, ma solo 60 riguardano persone residenti in Basilicata. Il rapporto tra positivi e tamponi è di poco sotto il 7 per cento. I guariti sono 46 ...