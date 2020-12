Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 15 dicembre. Record di morti: 83 decessi, i 1.159 nuovi positivi (Di martedì 15 dicembre 2020) Record di morti, ben 83 (il precedente era 80 del 18 novembre), e 1.159 nuovi positivi. È il bollettino della regione Lazio di oggi martedì 15 dicembre. Su oltre 15mila tamponi (+2.047 rispetto a ieri)... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020)di, ben 83 (il precedente era 80 del 18 novembre), e 1.159. È ildella regionedi15. Su oltre 15mila tamponi (+2.047 rispetto a ieri)...

repubblica : Coronavirus nel mondo, De Blasio avverte: 'New York si prepari a un nuovo lockdown totale'. In Olanda tutto chiuso… - SkyTG24 : Covid, nel mondo quasi 73 milioni di casi. Londra richiude, Giappone affronta terza ondata - lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: OGGI SU OLTRE 15 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+2.047) SI REGISTRANO 1.159 CASI POSITIVI (-156), 83 I DEC… - parr_tyson : Siamo quinti nel mondo per numero assoluto di morti e terzi (San Marino lasciamolo perdere) per morti in proporzion… -