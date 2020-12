Coronavirus, medico palermitano vaccinato in Gran Bretagna: “Zero effetti collaterali, iho un messaggio per gli italiani” (Di martedì 15 dicembre 2020) Un medico palermitano è tra gli operatori sanitari che in Gran Bretagna hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer contro il Coronavirus. si tratta del dottor Maurizio Renna, anestesista della Cardiochirurgia dell'ospedale John Radcliffe dell'Università di Oxford. Renna, palermitano emigrato in Inghilterra da quasi 30 anni, non ha avuto nessuna reazione allergica. "Non ho sofferto particolari effetti collaterali solo un lieve indolenzimento del deltoide dove è stata fatta l'iniezione, cosa peraltro comune ad altre vaccinazioni", ha spiegato.Coronavirus Italia, ipotesi zona rossa nei festivi e prefestivi: si attende riunione governo-Comitato Tecnico ScientificoDirettamente da Oxford, Renna lancia un appello a tutti gli ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Unè tra gli operatori sanitari che inhanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer contro il. si tratta del dottor Maurizio Renna, anestesista della Cardiochirurgia dell'ospedale John Radcliffe dell'Università di Oxford. Renna,emigrato in Inghilterra da quasi 30 anni, non ha avuto nessuna reazione allergica. "Non ho sofferto particolarisolo un lieve indolenzimento del deltoide dove è stata fatta l'iniezione, cosa peraltro comune ad altre vaccinazioni", ha spiegato.Italia, ipotesi zona rossa nei festivi e prefestivi: si attende riunione governo-Comitato Tecnico ScientificoDirettamente da Oxford, Renna lancia un appello a tutti gli ...

