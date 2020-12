Coronavirus, lockdown a Natale: le ipotesi sul tavolo del governo (Di martedì 15 dicembre 2020) Coronavirus, il governo pensa a un possibile lockdown nazionale per Natale per evitare una terza ondata di contagi. Delle nuove misure restrittive sono indispensabili, in un momento così delicato come la vacanze di Natale, per evitare una terza ondata di contagi nel 2021. Questa l’opinione del Ministro della Salute Roberto Speranza che commentando il bollettino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020), ilpensa a un possibilenazionale perper evitare una terza ondata di contagi. Delle nuove misure restrittive sono indispensabili, in un momento così delicato come la vacanze di, per evitare una terza ondata di contagi nel 2021. Questa l’opinione del Ministro della Salute Roberto Speranza che commentando il bollettino L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - fattoquotidiano : Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale - petergomezblog : Coronavirus, Germania in lockdown duro da mercoledì fino al 10 gennaio. Merkel: 'Misure non hanno funzionato, bisog… - StefanoMagnacca : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #UE #Olanda, scatta il #lockdown di 5 settimane #FuckCovid!… - Patty66509580 : Coronavirus, Ricciardi: 'Il vaccino sia obbligatorio per il personale sanitario. Lockdown inevitabile a Natale' Approfondisci @covid19 -