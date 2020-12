Coronavirus, l’Europa alla prova del vaccino: i piani di Germania, Francia e Spagna (e Italia) a confronto (Di martedì 15 dicembre 2020) Se il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia globale e delle misure di lockdown e distanziamento sociale, la speranza è che il 2021 venga ricordato come l’anno in cui ci si è liberati dalla Covid-19 con la più grande campagna vaccinale della storia. Nel 2021 i governi europei affronteranno l’impresa di vaccinare la quasi totalità della popolazione in pochi mesi, una sfida che metterà alla prova – sotto tutti i punti di vista – non solo le filiere logistiche e sanitarie, ma i sistema-paese nella loro interezza. Se la sfida è notevole anche per gli stati più piccoli e organizzati, per quelli più grandi può sembrare quasi impossibile. Spagna, Italia, Francia e Germania hanno in totale 257 milioni di abitanti, quasi il 60% dei 446 milioni di abitanti ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Se il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia globale e delle misure di lockdown e distanziamento sociale, la speranza è che il 2021 venga ricordato come l’anno in cui ci si è liberati dCovid-19 con la più grande campagna vaccinale della storia. Nel 2021 i governi europei affronteranno l’impresa di vaccinare la quasi totalità della popolazione in pochi mesi, una sfida che metterà– sotto tutti i punti di vista – non solo le filiere logistiche e sanitarie, ma i sistema-paese nella loro interezza. Se la sfida è notevole anche per gli stati più piccoli e organizzati, per quelli più grandi può sembrare quasi impossibile.hanno in totale 257 milioni di abitanti, quasi il 60% dei 446 milioni di abitanti ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale - Europarl_IT : Rivediamo insieme cosa ha fatto l'UE quest'anno per fronteggiare la pandemia di #COVID19. Ecco una cronologia dell… - repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - mybiebessss : RT @repubblica: Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - Frankf1842 : RT @petergomezblog: Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Europa Coronavirus, Giorgia Meloni lancia la campagna ‘Compra italiano’ a Natale Corriere della Sera