Coronavirus, le ultime news Sale l'indice contagiosità, prevista stretta per Natale. LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) L'indice di contagiosità del nuovo Coronavirus torna a salire a 0,89 e, a fronte di un lieve calo dei contagi, da giorni le hanno ormai superato i 65 mila, sfiorando i 500 al giorno. "Sono numeri ancora molto significativi", commenta il ministro Speranza. Il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani

