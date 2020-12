Coronavirus, le news. Speranza: "Ema acceleri procedure approvazione vaccino Pfizer". LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il mio auspicio è, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, si possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea". Lo ha dichiarato il ministro della Salute. Il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il mio auspicio è, nel rispetto di tutte ledi sicurezza, si possa approvare ilBiontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea". Lo ha dichiarato il ministro della Salute. Il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani

