Coronavirus, l’allarme di Rezza: “Costretti al lockdown generale” (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, non è detto che a gennaio si potrà riaprire del tutto le scuole. “Credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori”. Non ha usato mezzi termini il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, non è detto che a gennaio si potrà riaprire del tutto le scuole. “Credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori”. Non ha usato mezzi termini il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitinterno : Coronavirus, Pregliasco lancia l'allarme: 'Lockdown? Restrizioni o fra 15 giorni effetti pesanti' - granonero1 : RT @a_meluzzi: Matteo Bassetti, l'allarme: 'Perché la febbre gialla potrebbe essere la prossima pandemia'. Ma anche l’Ebola o la peste bubb… - LiberaTvTicino : L'allarme dalla zona di Zurigo: 'Cure intense quasi occupate al 100%. Serve un secondo lockdown' - ninda1952 : RT @ildolomiti: #Coronavirus, l'allarme dei #medici : ''Siamo sull'orlo della saturazione dei posti letto negli ospedali. Non ci sono solo… - tralepagine : RT @laperlaneranera: Allarme Rosso per infezioni prese in Ospedale, 49 mila morti l'anno. Oggi muoiono di Coronavirus. Senza contare gli er… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme Registro Aifa, strumento da migliorare  Yahoo Notizie